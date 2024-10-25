Почти тридцать тысяч заявок на выдачу прав тракториста-машиниста направили в Подмосковье онлайн

С начала 2024 года услугой «Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами», которая размещена на региональном портале госуслуг, воспользовались более 27 тысяч раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться услугой могут физические лица, подать заявку можно также в приложении «Добродел». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить документы. Файлы будет анализировать нейросеть, корректные он пометит галочкой. В ведомстве уточнили, что для получения услуги потребуется оплатить госпошлину в размере 500 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.