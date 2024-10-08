Почти тридцать тысяч жителей Подмосковья изучили кибербезопасность на региональном портале госуслуг

С начала 2024 года кибербезопасность на региональном портале госуслуг изучили 26 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сделать это можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном», там регулярно появляются обновления, которые позволяют жителям улучшить навыки киберграмотности. Так, например, недавно стали доступны три новые темы: «Безопасный онлайн-шопинг», «Защита данных в онлайн-играх» и «Социальные сети». Помимо этого, желающие могут пройти тест и проверить уровень своих цифровых навыков, скачать памятки по цифровой безопасности и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.