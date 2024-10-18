Почти триста новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье спасли 258 новорожденных, которые родились раньше положенного срока и с экстремально низкой массой тела — менее одного килограмма. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве напомнили, что в регионе создали трехуровневую систему родовспоможения. Здесь работают шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.

«У нас в регионе эффективная организация работы перинатальных центров и роддомов, мы внедряем инновационные технологии и методики, которые позволяют нашим врачам спасать младенцев даже с экстремально низкой массой тела», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Узнать подробнее о системе родовспоможения в регионе можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.