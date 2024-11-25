Почти триста тысяч цифровых проверок объектов культуры провели в Московской области

С момента запуска приложения «Проверки Подмосковья» в 2020 году в региона провели более 280 тысяч цифровых проверок объектов культуры, около 66 тысяч — в 2024 году. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Этот формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность контрольных мероприятий», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что данное приложение позволяет специалистам наблюдать за состоянием библиотек, театров, музеев. Кроме того, они осматривают культурные учебные заведения и досуговые центры. В общей сложности цифровые проверки затрагивают более 2,5 тысячи объектов культуры, их проводят по специальному чек-листу. Узнать другие подробности можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.