Почти тысяча жителей Подмосковья прошли онкоскрининг в субботу

Более 800 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг в минувшую субботу, им были доступны лабораторные экспресс-тесты, флюорография, маммография и УЗИ молочных желез, осмотр кожных покровов, вакцинация от гриппа и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.