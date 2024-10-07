Почти тысяча жителей Подмосковья прошли онкоскрининг в субботу
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Более 800 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг в минувшую субботу, им были доступны лабораторные экспресс-тесты, флюорография, маммография и УЗИ молочных желез, осмотр кожных покровов, вакцинация от гриппа и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В субботу любой житель Подмосковья и других регионов мог бесплатно и без предварительной записи пройти обследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Помимо этого, в субботу прошло награждение медработников онкологической службы региона, Почетную грамоту министра здравоохранения Московской области получили 61 человек. Узнать подробнее о о работе онкологической службы в Подмосковье можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.