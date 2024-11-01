Почти тысячу заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Наставничество» подали от Подмосковья

Более 900 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Наставничество» по направлениям «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества» поступило от Подмосковья. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие направлено на формирование и выявление лучших практик наставничества в различных сферах, в том числе на производстве. 100 победителей конкурса примут участие в финальном мероприятии «Фестиваль наставников», которое пройдет в декабре на базе Мастерской управления «Сенеж» АНО «РСВ». Другие подробности можно узнать на сайте.

Отметим, что конкурс проводят Министерство просвещения России совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.