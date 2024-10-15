Почти все аварийные деревья срубили в лесах Московской области

В лесах Подмосковья провели рубку более 5,1 тысячи аварийных деревьев, это более 97% от запланированного государственным заданием объема. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Работы по рубке проводятся силами ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного Комлесхозу, и подрядчиков во всех подмосковных лесничествах», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Наибольший объем работ провели в Подольском, Сергиево-Посадском, Клинском, Истринском и Волоколамском лесничествах. В комитете уточнили, что аварийными считаются деревья, которые расположены не более чем в 100 метрах от населенного пункта и имеют структурные изъяны. Такие растения могут причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Решение о проведении рубки принимают по результатам рассмотрения обращений граждан. Их можно направить через Единый центр управления регионом, портал «Добродел» и официальный сайт областного Комлесхоза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.