Почти все теплосети Подмосковья проверили на готовность к зимнему сезону

Девяносто восемь процентов тепловых сетей Подмосковья проверили перед зимним сезоном, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Гидравлические испытания проходят с апреля. Оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» провели уже свыше 3,5 тысячи выездных проверок. В пятидесяти семи муниципалитетах обследовано более 10,4 тысячи километров тепловодов. Было обнаружено около 1,9 тысячи утечек.

Подготовка к зиме — это ключевая задача для всей коммунальной инфраструктуры региона, подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Сегодня мы наблюдаем высокие результаты проведенных работ — почти все сети проверены и готовы к эксплуатации в условиях холодов. Наша задача — обеспечить полную готовность региона к сезону и минимизировать риски технологических сбоев в отопительный период», — указал глава областного МинЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что подготовка к зиме в регионе требует максимальной собранности.