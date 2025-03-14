Под Люберцами возведут новый образовательный комплекс
Минстрой: образовательный комплекс появится в подмосковном поселке Октябрьский
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В поселке Октябрьский городского округа Люберцы возведут воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 1,5 тыс. мест и детского сада на 200 мест, подрядчиком на объекте выступает ООО «Триумф». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На данный момент рабочие ведут подготовительные работы, включая установку ограждения строительной площадки, прокладку временных дорог, планировку территории. В скором времени приступят к работам основного периода», — говорится в сообщении.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальный инфраструктуры Московской области» за счет средств областного бюджета. Площадь комплекса превысит 22 тыс. кв. м, он позволит обеспечить местных жителей современными образовательными учреждениями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.