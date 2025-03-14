Под Люберцами возведут новый образовательный комплекс

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы возведут воспитательно-образовательный комплекс, состоящий из школы на 1,5 тыс. мест и детского сада на 200 мест, подрядчиком на объекте выступает ООО «Триумф». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.