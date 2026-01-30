Под Мытищами открыли новую подстанцию скорой помощи

В деревне Сухарево городского округа Мытищи открыли подстанцию скорой помощи, рассчитанную на на круглосуточное дежурство пяти медицинских бригад. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект возвели с использованием технологии модульного строительства по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», подрядчиком выступило ООО «Крост-Д».

В подстанции обустроили диспетчерскую, комнату отдыха бригад и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров, комнату амбулаторного приема и другие помещения. Вблизи появились гараж с боксом для ремонта, стоянка и парковка.

