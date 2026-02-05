Под Серпуховом проведут благоустройство пешеходной зоны

В 2026 году в поселке Большевик городского округа Серпухов проведут благоустройство двух пешеходных зон вдоль улицы Ленина — между домами № 42 и № 34, а также между домами № 5 и № 7, общая площадь скверов составляет 3,1 га. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Специалисты разработали проект обновления территорий вместе с жителями, их мнения собрали на встречах в администрации и через онлайн-анкеты. Там появятся детская площадка, уличные торшеры высотой 5 м, пешеходные дорожки с плиткой, скамейки, беседки и качели. У школы обустроят места для родителей, которые ждут детей. В центре одного из скверов установят арт-объект, который станет символом нового пространства. Кроме того, рабочие проведут полную пересадку зелени.

