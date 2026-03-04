Под Солнечногорском завершат строительство нового детского сада

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск завершается строительство детского сада, рассчитанного на 250 мест, его возводят в рамках областной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составила 4 тыс. кв. м, в нем три этажа. Там разместят 10 групповых помещений, специализированные кабинеты для занятий с логопедом и психологом, музыкальный и спортивный залы, оснащенный медицинский блок и пищеблок. На прилегающей территории обустроили игровые площадки с теневыми навесами и спортивными комплексами. Открыть учреждение планируют в первой половине 2026 года.

