Подъемные 50 тыс. рублей, жилье и отпуск 42 дня: в «Мострансавто» приглашают водителей автобусов

АО «Мострансавто» — основной автобусный перевозчик Подмосковья с почти столетней историей — расширяет штат и приглашает в свою команду водителей. Компания открыта к сотрудничеству как с опытными профессионалами, так и с начинающими специалистами, а также готова поддержать участников специальной военной операции. Предприятие, находящееся в ведении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, предлагает привлекательные условия для старта и развития карьеры.

Финансовая поддержка предоставляется с первого дня. Так, при первичном трудоустройстве или возвращении в компанию после перерыва свыше года доступна единовременная выплата 50 тыс. рублей.

Стипендия 27 093 рубля во время учебы — для тех, кто пройдет бесплатное переобучение на категорию D за счет работодателя. В программе переобучения могут участвовать люди в возрасте от 21 года, с водительским удостоверением категории B или C и со средним профессиональным образованием. Такой подход позволяет новичкам быстро получить востребованную квалификацию и выйти на стабильный доход с официальным трудоустройством согласно нормам Трудового кодекса РФ.

Социальная поддержка и бытовые условия:

- выбор для иногородних сотрудников: бесплатное проживание в корпоративных общежитиях либо ежемесячная компенсация аренды жилья до 12 тыс. рублей;

- компенсация транспортных расходов для водителей из отдаленных регионов — до 10 тыс. рублей дважды в год на дорогу домой;

- отпуск продолжительностью до 42 календарных дней;

- бесплатная форменная одежда;

- регулярные медицинские осмотры за счет предприятия.

Дополнительные преимущества для сотрудников и их семей:

- путевки для детей в оздоровительные лагеря;

- премия 15 тыс. рублей по программе «Приведи друга» за успешную рекомендацию новых кандидатов.

Узнать подробности о вакансиях и условиях трудоустройства можно на официальном сайте компании в разделе «Вакансии», через Единый центр подбора персонала, короткий номер *1795, мобильный телефон +7 (903) 161 92 91 или с помощью бота компании.

