Подъезд к месту вырубки главной новогодней елки России подготовили в Московской области

Специалисты Мосавтодора провели работы по подготовке к срубу и транспортировке главной ели России и обустроили подъезд к ней. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

К работам привлекли 12 дорожных рабочих и девять единиц спецтехники, они подготовили подъездную дорогу длиной 180 метров к месту вырубки в Можайском округе. Помимо этого, здесь появилась парковка и площадка для пребывания гостей праздника и спецтехники. Дерево срубят в следующий понедельник и установят на Соборной площади Московского Кремля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.