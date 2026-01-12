Подготовительные работы стартовали в рамках капремонта школы № 9 в Луховицах

Подготовительные работы стартовали в рамках капитального ремонта школы № 9 в Луховицах. О планах по ремонту рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас на территорию объекта завозят необходимые материалы и оборудование. Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2027 года.

Площадь учреждения составляет более 2,6 тыс. кв. м. В ходе ремонта в нем обновят помещения, санузлы, окна, двери, коммуникации, кровлю. Для обеспечения безопасности в школе модернизируют систему видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ввести уроки по информатике в начальных классах.