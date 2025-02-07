Подготовка к чемпионату «Профессионалы» стартовала в колледже «Энергия»

Подготовка к региональному этапу чемпионата «Профессионалы» стартовала в подмосковном колледже «Энергия». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Учащиеся колледжа выступят в 40 компетенциях. Это социальная работа, реклама, финансы, работа на станках и другие направления.

«Предстоящие испытания станут для участников не только возможностью продемонстрировать свои навыки, но и важным шагом к построению успешной карьеры в выбранной профессии», - отметили в колледже.

Чемпионат «Профессионалы» проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Региональный этап проходит в области с 3 февраля по 13 марта.