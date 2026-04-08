Подготовка к летнему сезону стартовала в парках Подмосковья

В рамках подготовки к лету в парках убирают снег и проводят озеленение. Также убирают поваленные деревья и сухие ветки, моют дорожки, проводят ремонтные работы. Кроме того, приводят в порядок скамейки, качели, урны. На детских площадках обновляют покрытие, моют витрины и информационные стенды.

К 20 апреля готовы к посадке растений клумбы. К этому же сроку завершается подготовка сервисов — кафе, туалетов, веранд, касс, павильонов. После этого начинается приемка территорий. Каждую аллею проверяют на соответствие стандартам. В случае нарушений или замечаний информация передается подрядчику.

По итогам 2025 года подмосковные парки посетили 93 млн человек. В 2026-м ожидается, что число посетителей увеличится и достигнет 105 млн человек. С начала года этот показатель уже превысил 30 млн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству общественных территорий. По его словам, в 2026 году работы проведут на 72 территориях.