Подготовку к отопительному сезону обсудили на еженедельном штабе в Химках

В Химках на еженедельном штабе обсудили подготовку к отопительному сезону. Замглавы округа по ЖКХ Александр Сорокин и замначальника территориального отдела №7 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области встретились с представителями прокуратуры, УК и ресурсоснабжающих организаций.

По словам Сорокина, в округе более 1,4 тыс. МКД. В управлении ЖКХ предоставлено 814 паспортов домов, готовых к отопительному периоду.

Сейчас в округе проводятся последние гидравлические испытания теплосетей. Сотрудники «ТСК Мосэнерго» зафиксировали 276 повреждений и привели в порядок 36 км сетей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как ведется подготовка к отопительному периоду в Ленинском округе.