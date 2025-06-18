Подмосковье и Сбер подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на повышение инвестпривлекательности региона
В Подмосковье при поддержке Сбера упростят покупку бизнес-активов
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
В рамках ПМЭФ Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и Сбер подписали Меморандум о сотрудничестве, который направлен на повышение инвестпривлекательности региона.
В рамках сотрудничества стороны проанализируют правоприменительную практику и разработают предложения по совершенствованию законодательной базы. Особое внимание уделят созданию комфортных условий для ведения бизнеса.
Сбер обеспечит доступ к площадке Portal DA. Это позволит региону размещать на ней принадлежащие ему активы с инвестпотенциалом. Таким образом, можно будет повысить заинтересованность инвесторов.
«Сбер передаст региону свои объекты, находящиеся в Подмосковье, для размещения на Инвестиционном портале Московской области», — также рассказала зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на форуме планируется подписать соглашения более чем на 300 млрд рублей.