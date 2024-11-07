Подмосковье нарастило объемы производства мяса овец и коз

За девять месяцев 2024 года подмосковные сельхозтоваропроизводители увеличили объемы выпуска мяса овец и коз в живом весе на 10,1% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности за три квартала в регионе произвели 515,9 тонны продукции. Одним из самых крупных овцеводческих хозяйств в Подмосковье является ЗАО «Тропарево» в Можайском городском округе. В ведомстве уточнили, что за указанный период здесь реализовали 149,5 тонны овец на убой и более 1,2 тысячи голов племенного молодняка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.