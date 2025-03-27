Подмосковье нарастило производство электрического оборудования

По итогам первых двух месяцев 2025 года сектор производства электрооборудования в Подмосковье вырос на 35,2% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Эта отрасль показала наиболее высокий рост в этом периоде», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На втором месте по росту оказался сектор ремонта и монтаж машин и оборудования, где показатель увеличился на 23,9%. Более чем на 19% выросло производство одежды, на 18% — готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 17,1% — прочих готовых изделий. В общей сложности рост промпроизводства в регионе составил 4,7%, обрабатывающего производства — 5,4%.

Напомним, что узнать подробности о мерах поддержки бизнеса региона можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.