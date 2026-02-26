Подмосковье по итогам 2025 года вошло в число лидеров программы «Школа утилизации: электроника», передает Министерство образования Московской области.

Победителей программы наградили на базе Министерства науки и высшего образования РФ. Минобразования Подмосковья было признано победителем конкурса в номинации «За системную работу по экологическому просвещению и формированию экокультуры».

Программа «Школа утилизации» реализуется с 2016 года. В планах — развивать ее, укрепляя сотрудничество между федеральным центром и регионами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.