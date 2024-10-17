Подмосковье поделилось новыми форматами развития промышленного туризма на Международной выставке

Подмосковье представило новые форматы развития промышленного туризма в рамках сессии «Кадровая стратегия региона — опыт привлечения молодых специалистов в производственный сектор» на Международном форуме-выставке InRussia в Минеральных Водах. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Развитие промышленного туризма позволяет Московской области решить сразу несколько задач. Первая — это знакомство школьников и студентов с производственными процессами предприятий, что в дальнейшем поможет им определиться с профессией, а предприятиям — получить молодых специалистов. Вторая — это возможность для компании рассказать о себе, найти, например, новых поставщиков и возможности для развития бизнеса», — отметил начальник Управления промышленной политики областного Мининвеста Александр Заббаров.

По его словам, в целях решения данных задач в регионе запустили новый формат экскурсий «Бизнес-туры» и разработали график профориентационных экскурсий для школьников совместно с Министерством образования Московской области. Также был запущен формат «Инвест-туров», который позволит привлечь инвестиции и продемонстрировать возможности для инвесторов.

Отметим, что в Подмосковье в рамках развития промышленного туризма также создали сервис «Промышленное кольцо», который позволяет ознакомиться с предприятием-участником программы, его видео-визиткой и записаться на экскурсию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.