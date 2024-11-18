Подмосковье поделилось опытом строительства детского клинического центра с Узбекистаном

Делегация из Ферганской области Узбекистана посетила Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске, чтобы посетила изучить опыт строительства детской больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В ходе визита наши специалисты поделились опытом в запуске многопрофильного стационара. Мы обсудили организацию медицинского процесса, применение современных технологий в лечении детей, алгоритмы работы Центра критических состояний, важные аспекты строительства детской больницы, систему медицинской сортировки и логистику движения пациентов», — рассказала главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

По ее словам, стороны также договорились о том, что в подмосковный центр прибудут врачи из Ферганы для обучения. Начальник управления здравоохранения Ферганской области Примкулов Бобур, в свою очередь, отметил, что его удивили отдельные боксы в приемном покое, которые позволяют родителям и детям не ждать в очереди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.