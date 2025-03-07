Подмосковье поделилось с Липецкой областью опытом использования нейросетей в городском хозяйстве

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Подмосковье поделилось с Липецкой областью опытом использования цифровых технологии в городском хозяйстве. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В частности, делегации представили опыт Подмосковья по использованию «умных» автомобилей. В распоряжении министерства шесть таких мобильных комплексов.

«Выработана система построения их маршрутов в соответствии с обратной связью от жителей и налажен процесс вынесения постановлений. Мы всегда «за» то, чтобы поделиться работающими методиками», - отметил замглавы ведомства Дмитрий Диденко.

В рамках встречи гости смогли не только задать интересующие их вопросы, но и протестировать мобильные комплексы на практике, проехав по заданному маршруту.

«Больше всего заинтересовал процесс обработки нарушений, зафиксированных автомобилем. Видим большой потенциал его использования не только в жилищном надзоре, но и в комплексном содержании территорий», - поделился руководитель Госжилинспекции Липецкой области Вадим Демихов.

Ранее ведомство поделилось опытом внедрения ИИ в сферу содержания территорий с коллегами из Белгорода.