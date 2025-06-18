Подмосковье подписало соглашение о строительстве промышленных парков light industrial в Дмитрове и Ленинском округе

В Подмосковье появятся новые промышленные парки в формате light industrial. Соответствующее соглашение регион подписал с холдингом «Строительный Альянс» в ходе ПМЭФ, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Объекты возведут в индустриальных парках «Титан» и «Ключ» в Ленинском округе и Дмитрове соответственно. В реализацию проекта будет инвестировано почти 13 млрд рублей. С открытием парков в регионе появится около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

«Это будут промышленные коворкинги, резиденты которых смогут получить полностью готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой», — рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Площадь комплекса в парке «Титан» будет составлять 85 тыс. кв. м. В нем будут размещаться высокотехнологичные компании. В парке «Ключ» появится комплекс, площадь которого составит 97 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на форуме область намерена заключить соглашения на 300 млрд рублей.