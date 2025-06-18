Подмосковье подписало соглашение о строительстве промышленных парков light industrial в Дмитрове и Ленинском округе

Парки в формате light industrial построят в Ленинском и Дмитровском округах

Официально

Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]

В Подмосковье появятся новые промышленные парки в формате light industrial. Соответствующее соглашение регион подписал с холдингом «Строительный Альянс» в ходе ПМЭФ, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Объекты возведут в индустриальных парках «Титан» и «Ключ» в Ленинском округе и Дмитрове соответственно. В реализацию проекта будет инвестировано почти 13 млрд рублей. С открытием парков в регионе появится около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

«Это будут промышленные коворкинги, резиденты которых смогут получить полностью готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой», — рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Площадь комплекса в парке «Титан» будет составлять 85 тыс. кв. м. В нем будут размещаться высокотехнологичные компании. В парке «Ключ» появится комплекс, площадь которого составит 97 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на форуме область намерена заключить соглашения на 300 млрд рублей.

Актуально
Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области