Подмосковье подтвердило лидерство в производстве мясных консервов по итогам 2025 года

Подмосковье сохранило за собой позицию лидера по производству мясных консервов в стране по результатам прошлого года, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За прошлый год объем выпуска такой продукции в регионе составил свыше 93,2 тыс. условных банок, что составило почти 15% от всего объема производства по стране и 46,6% от всего объема в ЦФО.

Основной вклад в достижение таких показателей внесли крупнейшие перерабатывающие предприятия области. Среди ключевых производителей — ЗАО «Лыткаринский МПЗ», ООО «МПК „Селятино“» и ООО «ПК Мамир».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сельского хозяйства в регионе.