Подмосковье представило Самарской области работу Центра содействия строительству

Делегация из Самарской области посетила Подмосковье и ознакомилась с работой областного Центра содействия строительству. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Так, работу ЦСС представили министру градостроительной политики Самарской области Андрею Грачеву и представителям правительства указанного региона.

Руководители ЦСС рассказали гостям, как выстроено межведомственное взаимодействие внутри центра, представили реальные кейсы и цифровую экосистему АИС ЦСС.

В общей сложности за все время работы Центра содействия строительству проектный офис посетили как минимум 20 делегаций из разных регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что благодаря трансформации работы ЦСС в области стали вводить больше коммерческих объектов.