Подмосковье представило стенд на выставке «Ладья. Весенняя фантазия 2026»

В Гостином дворе в Москве открылась выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия 2026», где представлен подмосковный стенд, за первый день работы ее посетили порядка 9,8 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Продукцию от региона представили ООО «Галактика и компания», ПК Дулевский фарфор, ОАО «ЕЛОЧКА», ООО «Жостовская фабрика», ООО «Кластер НХП и ремесел», АО «Гжельский фарфоровый завод» и другие компании. В программе мероприятия есть лекции, в том числе, о подмосковных промыслах. Так, например, в четверг, 5 марта, пройдут беседы о косторезном промысле в Подмосковье и о технологии и эстетики богородского промысла резьбы по дереву. Посетителей также ждут мастер-классы по валянию из шерсти, росписи матрешки, лепке, резьбе по дереву, изготовлению кукол и другие. Узнать подробности можно на сайте.

