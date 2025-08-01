Подмосковье представило свой павильон на фестивале «Таврида. АРТ»

Подмосковье представило свой павильон на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ», который стартовал в крымской бухте Капсель. В состав подмосковной делегации вошли более 300 человек — это художники, музыканты, актеры, активисты. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Я желаю всем взять от Тавриды максимум, узнать много нового, познакомиться с интересными людьми и поделиться своим творчеством со всей Россией!» — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В этом году ключевыми темами фестиваля стали семейные ценности, культурные традиции и гостеприимство. Павильон Подмосковья оформлен в летних тонах и переносит гостей на уютную дачу. При этом оформление было полностью создано ИИ: нейросеть проанализировала прошлые фирменные стили региона и разработала уникальный дизайн, который подчеркивает инновационность Подмосковья.

В павильоне проходят занятия йогой, викторины, открытый микрофон, мастер-классы. К примеру, все желающие могут научиться росписи матрешек или создать собственный дизайн футболки. Также проводятся занятия по оказанию первой помощи.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

В рамках фестиваля пройдет более 300 мероприятий: концерты, спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, экскурсии, лекции, встречи с общественными и культурными деятелями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спортивно-массовых мероприятиях, которые пройдут летом в регионе.