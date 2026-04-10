Подмосковье приглашает жителей и гостей отметить Международные дни домов-музеев 18 и 19 апреля

18 и 19 апреля в Московской области пройдут Международные дни домов‐музеев — масштабное событие, объединяющее мемориальные музеи и музеи выдающихся личностей со всего мира. Инициатива, организованная при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, подарит гостям возможность прикоснуться к культурному наследию через творческие программы и интерактивные мероприятия.

В Государственном мемориальном музее‐заповеднике П.И. Чайковского гостей ждет насыщенная праздничная программа. Посетители смогут глубже погрузиться в историю этого уникального места, тесно связанного с жизнью и творчеством великого композитора, через творческие занятия, тематические экскурсии и увлекательные интерактивы.

Коломенско‐Зарайский государственный музей‐заповедник также присоединится к празднованию. В Доме А.С. Голубкиной пройдет интерактивное занятие «Несколько слов о ремесле скульптора». Участники мероприятия познакомятся с биографией и творческим наследием выдающегося русского скульптора Анны Голубкиной. Гости изучат ее единственную книгу, которая и сегодня остается важным пособием для начинающих ваятелей. Под руководством научного сотрудника музея посетители попробуют себя в роли скульпторов и создадут собственные работы, вдохновленные стилем и идеями мастера.

Музей‐усадьба Ф.М. Достоевского «Даровое» приглашает на обзорную экскурсию, которая откроет гостям удивительные связи между жизнью писателя и его творчеством. Прогулка по мемориальной природной территории с прекрасно сохранившимся ландшафтом конца XVIII — первой половины XIX вв. позволит ощутить атмосферу, в которой формировался талант классика.

Мероприятия рассчитаны на посетителей старше 6 лет. Подробную программу, расписание и условия записи можно найти на официальных сайтах музеев.

