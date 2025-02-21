Подмосковье примет участие в выставке в области деревообработки в ОАЭ

Подмосковные производители из отрасли деревообработки смогут принять участие в международной выставке Dubai Wood Show 2025 в ОАЭ, мероприятие пройдет с 14 по 16 апреля в Дубае. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках выставки участники смогут продемонстрировать свою продукцию, инновационные технологии, производственные процессы и крупногабаритное оборудование ключевым игрокам в индустрии из стран Средней Азии и Северной Африки. На ней будут представлены оборудование для производства дверей и окон, пылеулавливающие устройства и не только.

Подмосковные компании покажут продукцию на коллективном стенде при содействии областного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО), который профинансирует затраты на аренду площадей, регистрационные сборы и не только.

Зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

*Возрастное ограничение 18+