Подмосковье примет участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»

Семь подмосковных библиотек подали участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение», который поможет выявить и отметить достижения и инновации в библиотечной сфере. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, учреждение Воскресенска представлено в номинации «Лучшие библиотечные практики», Егорьевска, Жуковского, Истры и Зарайска — «Продвижение библиотеки в социальных сетях», Королева и Клина — и «Библиотека как бренд». В ходе второго этапа конкурса жюри рассмотрит представленные проекты, чтобы выявить победителей. Они получат дипломы от Министерства культуры России, денежные призы в размере 100 тысяч рублей и памятные подарки. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.