Подмосковье приняло участие в заседании Евразийского альянса омбудсменов

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в девятом заседании Евразийского альянса омбудсменов. Его участниками стали представители десятка государств.

Мероприятие было открыто федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой. Она отметила, что в России цифровизация является одной из ключевых национальных целей.

По словам Фаевской, теме цифровизации и прав человека следует уделять особое внимание. С одной стороны, цифровые технологии открывают для человека новые возможности, но с другой, увеличивают риск стать жертвой кибермошенничества.

«Необходимо повышать уровень правовой грамотности жителей в сфере цифровизации», — подчеркнула Фаевская.

Она добавила, что в аппарате подмосковного омбудсмена регулярно проходят лекции на тему цифровизации. Подробная информация о них представлена в соцсетях аппарата.