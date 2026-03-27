Подмосковье присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»

В Подмосковье 27 марта пройдут мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь театрального искусства». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Акция пройдет впервые и будет приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. В ее рамках в учреждениях культуры будут проходить вечерние и ночные спектакли, экскурсии, лекции и мастер-классы.

К примеру, в Пушкинском музыкально-драматическом театре в Пушкино представят хиты российских и мировых мюзиклов и проведут экскурсии на тему истории развития театрального искусства в городе.

В Драматическом театре «Театральный ковчег в Дубраве» в Сергиевом Посаде состоится открытая репетиция — читка нового спектакля, посвященного произведениям и биографиям Сергея Есенина и Владимира Маяковского.

