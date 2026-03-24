Подмосковье расширяет сотрудничество с Китаем в сфере образования

Неделя китайской культуры стартовала в Подмосковье в рамках проекта «Образование без границ». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Цель мероприятия — развить культурное и образовательное сотрудничество с Китаем. В регионе китайский язык изучают более 5 тыс. детей. Предмет включен в учебные планы 100 школ и преподается в кружках.

За год в программах обмена с университетами Китая приняли участие свыше 100 подмосковных студентов. Обучение в вузах Подмосковья прошли 34 студента из Китая.

В течение недели китайские делегации посетят шесть подмосковных школ. В рамках визитов стороны обменяются опытом в области управления и использования ИИ в образовании.

Также будут проходить телемосты и онлайн-курсы китайского языка. В число ключевых событий войдет День китайской культуры. В дни финала фестиваля «Поющее Подмосковье» состоится онлайн-подключение китайской стороны с хоровым исполнением. В конце мая финалисты из Подмосковья поучаствуют в конкурсе «Усийский соловей» в Китае.

Помимо этого, через неделю 100 директоров школ и начальников управлений образования отправятся в Китай. Планируется, что в 2026 году 12 школ Подмосковья подпишут соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями Китая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере образования.