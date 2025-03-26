Подмосковье стало лидером по числу заявок на конкурс «Росмолодежь.Гранты 1 сезон»

Подмосковье стало лидером в стране по числу заявок, поданных на участие в конкурсе «Росмолодежь.Гранты 1 сезон». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В общей сложности на конкурс поступило более 19,6 тыс. заявок со всей России. В топ-5 регионов по количеству проектов вошли Подмосковье, Башкортостан, Москва, Нижегородская область и Краснодарский край. От Московской области было подано более 1 тыс. заявок.

«Желаем нашим ребятам удачи и победы для реализации добрых дел и полезных проектов в нашей области», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Молодые авторы социальных проектов в возрасте от 14 до 35 лет предложили свои проекты в 18 номинациях в самых разных направлениях — от науки до туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал участников первого молодежного форума «На государственной службе».