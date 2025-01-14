Подмосковье стало лидером по объемам производства йогурта в России

Подмосковье стало абсолютным лидером по объемам производства йогурта в России, за 11 месяцев с начала 2024 года здесь произвели 340,6 тыс. тонн данного вида продукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в региона производят 72% от общего объема йогурта, представленного в Центральном федеральном округе, и 46% — от общероссийского объема. Среди наиболее крупных региональных производителей данных товаров — АО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «Эрманн», ИП (ГКФХ) Сирота О.А., АО «Эйч энд Эн», ООО «Коломенское».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.