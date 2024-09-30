Подмосковье стало лидером по объемам производства мясных консервов в России

За семь месяцев 2024 года в Подмосковье произвели 81,5 тысячи тонн мясной консервированной продукции, регион является лидером по объемам производства этого продукта в России. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что региональные производители изготавливают около 39% мясной консервированной продукции, представленной в Центральном федеральном округе, и более 16% — в России. В их число входят «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод», ООО «КППП «РУСКОН» в Раменском городском округе, ООО «МПЗ ЛУНЕВО» в Химках, ООО «Наро-Фоминский консервный завод», ООО «МПК «Селятино» и «ПК Мамир» в Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.