Подмосковье стало одним из лидеров в стране по приросту производства овощей защищенного грунта

Подмосковье вошло в число регионов-лидеров в стране по увеличению объемов производства овощей защищенного грунта. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Так, за период с января по октябрь в Подмосковье собрали почти 107 тыс. тонн овощей закрытого грунта. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года прирост составил 3,3 тыс. тонн. В результате регион занял в рейтинге 9 место.

При этом по совокупным объемам производства тепличных овощей Подмосковье занимает 2 место в стране. Достичь высоких результатов удалось за счет открытия новых теплиц и использования современных технологий. К примеру, на предприятии в Воскресенске используется сервис «Эковижн», который помогает управлять процессами. Благодаря этой системе потери урожая сократились вдвое, а объем производства увеличился на 30 тонн с гектара в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании нейросетей и современных технологий в аграрной сфере.