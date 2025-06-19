Подмосковье станет пилотным регионом для реализации новой кадровой платформы

Подмосковье станет пилотным регионом для запуска уникальной кадровой платформы. Соответствующее соглашение было заключено с компанией ХСА на ПМЭФ, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, в Подмосковье протестируют цифровую кадровую платформу — с одной стороны, среди студентов и выпускников колледжей, а с другой — среди промышленных предприятий региона.

В частности, предприятия смогут размещать на портале открытые вакансии и сведения о доступных стажировках, а также рассказывать о своих проектах и производствах. Кроме того, на сайте можно будет напрямую связаться с представителями компаний и пройти обучение.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение с ГК «Протектор» о возведении завода авиакомпонентов в Ленинском округе.