Подмосковье станет пилотным регионом для реализации программы Росмолодежи «Проводники смыслов»

Подмосковье станет пилотным регионом для реализации федеральной программы Росмолодежи «Проводники смыслов». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Программа «Проводники смыслов» — это не просто образовательный проект, а стратегически важная инициатива, которая поможет нам выстроить системную работу с молодежью», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В рамках программы 2-4 сентября в Раменском, Домодедово и Красногорске будут проходить интенсивные тренинги для тех, кто работает с молодежью и готов стать проводником традиционных ценностей.

Присоединиться к программе могут все желающие, кто ежедневно взаимодействует с молодежью. Это могут быть воспитатели в детсадах, учителя в школах, преподаватели в вузах, педагоги дополнительного образования, тренеры, вожатые, лидеры студенческих советов, председатели молодежных парламентов и т. д. Отдельно приглашаются блогеры и создатели контента в медиа. Зарегистрироваться на участие можно здесь до 22 августа.

