Подмосковье удержало лидерство по производству мороженого в России

В 2024 году в Подмосковье произвели более 57,5% от общего объема мороженого в Центральном Федеральном округе и 18,1% — от общероссийского объема, региону удалось удержать лидерство по этому показателю в России. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам года объем производства продукции вырос на 4% и составил 108,4 тыс. тонн. Произведенное мороженое экспортировали в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан и другие страны. Среди наиболее крупных производителей Подмосковья в ведомстве выделили ООО «Фронери Рус», ООО «Чистая линия», АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Богородский хладокомбинат» и ООО «Иль Мио Мороженко».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.