Подмосковье в 2025 году экспортировало более 58 тыс. тонн продуктов переработки фруктов, овощей и орехов

Подмосковье нарастило экспорт продуктов переработки фруктов, овощей и орехов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в 2025 году регион отправил на экспорт 58,5 тыс. тонн такой продукции. Этот показатель на 38% превысил результат пятилетней давности.

В указанном сегменте Подмосковье является лидером в стране. Добиваться высоких результатов позволяет использование современных технологий на производствах, а также активное участие подмосковных предприятий в международных выставках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о роли «сухих портов» в развитии экспорта.