Подмосковье в 2025 году экспортировало в Китай более 296 тыс. тонн сельхозпродукции

Подмосковье по итогам прошлого года отправило на экспорт в Китай свыше 296 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Большая часть экспортируемой продукции пришлась на мясо — его было отправлено 92,6 тыс. тонн. Объем экспортированной продукции масложировой отрасли составил 70,6 тыс. тонн, пищевой и перерабатывающей промышленности — почти 55 тыс. тонн.

В целом на Китай приходится четверть объема всего экспорта сельскохозяйственной продукции Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какую роль играют «сухие» порты региона в экспорте продукции АПК.