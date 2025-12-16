Подмосковье в 2025 году нарастило экспорт масложировой, мясной и молочной продукции

По итогам 11 месяцев 2025 года Подмосковье увеличило экспорт нескольких товарных групп в натуральном выражении — объемы отгрузок продукции масложировой отрасли, мясного и молочного сегментов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, экспорт продукции масложировой отрасли вырос на 64,5% в сравнении с показателем прошлого года (98,7 тыс. тонн), мясной продукции — на 15,6% (260 тыс. тонн), молочной — на 3,3% (63,1 тыс. тонн).

За этот период регион отгрузил за рубеж 337 тыс. тонн продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, 217 тыс. тонн продукции АПК, более 89 тыс. тонн зерновых культур, 4,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Их поставляют в 78 стран мира, ключевыми партнерами остаются Китай и Белоруссия.

