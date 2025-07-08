Подмосковье вошло в число лидеров по числу наблюдений за птицами в рамках Всероссийского конкурса «Большой год». Итоги за полгода подвели в Союзе охраны птиц России, рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Цель конкурса — популяризация наблюдений за птицами в стране. Он является одним из ключевых событий для орнитологов-любителей и любителей наблюдать за птицами.

В общей сложности, за полгода в рамках конкурса было проведено почти 210 тыс. наблюдений за более чем 600 видами пернатых. В число лидеров вошло Подмосковье — Зарайск, Лотошино и Луховицы. В регионе чаще всего наблюдали крякву, большую синицу и серую ворону.

Конкурс продлится до конца года. К нему все еще можно присоединиться. Подробная информация о проекте представлена здесь.

Ранее в министерстве рассказали о слетках и призвали жителей их не трогать.