Подмосковье вошло в число лидеров по количеству финалистов премии «Молодой промышленник года»

Подмосковье вошло в число лидеров по количеству финалистов IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, в финал премии вышли 12 подмосковных предпринимателей, в том числе представители таких компаний, как ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «Органик», ООО «Поккельс», ООО «Проинжиниринг».

В этом году на премию было подано 700 заявок. В финал прошли 200 участников. Наибольшее число финалистов — из Москвы, Челябинской области, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Алтайского края.

В мае на сайте премии начнется голосование за лучшего молодого промышленника. Также проекты финалистов оценит жюри и определит десять победителей.

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