Подмосковье вошло в число лидеров по производству сладостей в России

В 2024 году в Подмосковье выпустили 570,3 тыс. тонн сладостей и кондитерских изделий, регион является одним из лидеров по этому показателю в России. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По его данным, областные предприятия произвели более 28,2% продукции от общего объема в Центральном федеральном округе и 13,2% — от общероссийского объема.

В ведомстве также напомнили, что с 1 марта в России запустят тестовый режим маркировки отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку, средствами идентификации. Среди них — шоколад, жевательная резинка, мучные кондитерские изделия и не только.

«Минсельхоз России рекомендовал производителям кондитерских изделий активно участвовать в данном эксперименте, поскольку его результаты позволят наладить для отрасли все этапы маркировки», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.