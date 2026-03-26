Подмосковье вошло в число лидеров по сбору макулатуры в рамках акции «БумБатл»

Подмосковье вошло в число лидеров по сбору макулатуры в рамках Всероссийской акции «БумБатл». Область заняла второе место среди мегаполисов и крупнейших регионов России, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, жители и организации региона сдали на переработку 451,8 тонны бумаги. Победителем стала Москва с показателем 616,6 тонны. На третьем месте — Санкт-Петербург, где было собрано 210,5 тонны.

«Высокий результат региона стал возможен благодаря сознательности наших граждан, а также ответственному подходу предприятий и общественных организаций», - поблагодарил участников глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал участников форума «Эффективная РСО» и открыл в его рамках пленарную дискуссию.